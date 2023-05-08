اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمتها سيارة أعلى الطريق الدائرى فى الهرم

الإثنين، 08 مايو 2023 07:34 م
مصرع سيدة صدمتها سيارة أعلى الطريق الدائرى فى الهرم اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها فى حادث مرورى بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائرى فى منطقة الهرم، وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفاة أعلى الطريق فى منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيدة مما تسببت في وفاتها.
جرى نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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