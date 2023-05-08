مشروع لإقامة جراجات ذكية متعددة الطوابق فى المنوفية.. اعرف التفاصيل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى وممثلى إحدى الشركات الصينية إحدى الشركات الرائدة فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، لبحث آخر مستجدات مشروع إنشاء الجراجات الذكية متعددة الطوابق بمدينة شبين الكوم.

وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه جارى الانتهاء قريبًا من إعداد الدراسات النهائية لإقامة هذه الجراجات الذكية بالقرب من المناطق الخدمية والحيوية، مشيرًا إلى دعمه الكامل للمشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات اللازمة لضمان تسريع منظومة العمل للبدء فى أعمال التنفيذ كونه مشروع حيوى يساهم فى تنمية الموارد الذاتية للمحافظة ويحقق الانسيابية المرورية وتخفيف الاختناقات بشوارع العاصمة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لإيجاد أفكار خارج الصندوق وحلول وطروحات مبتكرة جادة للتنفيذ لتحسين نوعية الخدمات المقدمة، فضلا عن دعمه الكامل للمستثمرين والتعرف على آراءهم ومقترحاتهم لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتى تساهم بدورها فى خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

فيما ثمن المدير الإقليمى للشركة مجهودات المحافظ ودوره الرائد فى دعم خطط الشركة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية لتسريع خطوات إقامة مشروع الجراجات الذكية لتصبح المنوفية أولى محافظات الجمهورية فى تنفيذ هذا المشروع الرائد، ومشيرًا إلى أننا قمنا خلال الفترات الماضية بزيارات ميدانية لتقيم الموقف وإعداد الدراسات تمهيدًا للبدء فى الإجراءات التنفيذية للمشروع.

وفى نهاية اللقاء، أهدى المدير الإقليمى للشركة هدية تراثية تذكارية لمحافظ المنوفية تقديرا لدعمه الكامل للمشروع، كما أهدى المحافظ درع المحافظة للمدير الإقليمى والوفد المرافق له تعزيزا للشراكة الفعالة والبناءة من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.