مرض موسمي.. اليابان تخفض مستوى تصنيف فيروس كورونا

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أعلنت اليابان أنها ستخفض مستوى تصنيف فيروس كورونا المستجد، الاثنين، ليكون في نفس مجموعة مرض الإنفلونزا الموسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الوضع الجديد يعني أن الحكومة لم تعد تقيد قانونيًا حركة العامة بغرض منع انتشار العدوى، كما أنه سيُسمح للناس باتخاذ بعض القرارات بأنفسهم.

وأوضحت القناة الإخبارية أنه بموجب التصنيف الجديد، فإن التطعيمات ضد (Covid-19) ستستمر مجانًا خلال السنة المالية الجارية، حيث أن العدوى قد تستمر في الانتشار.. كما أوصت وزارة الصحة أيضًا الأشخاص بالبقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام بعد الإصابة بالفيروس.