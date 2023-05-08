اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 08:27 ص
أكرم القصاص
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مرض موسمي.. اليابان تخفض مستوى تصنيف فيروس كورونا

الإثنين، 08 مايو 2023 08:00 ص
مرض موسمي.. اليابان تخفض مستوى تصنيف فيروس كورونا كورونا في اليابان
أ ش أ

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أعلنت اليابان أنها ستخفض مستوى تصنيف فيروس كورونا المستجد، الاثنين، ليكون في نفس مجموعة مرض الإنفلونزا الموسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الوضع الجديد يعني أن الحكومة لم تعد تقيد قانونيًا حركة العامة بغرض منع انتشار العدوى، كما أنه سيُسمح للناس باتخاذ بعض القرارات بأنفسهم.

وأوضحت القناة الإخبارية أنه بموجب التصنيف الجديد، فإن التطعيمات ضد (Covid-19) ستستمر مجانًا خلال السنة المالية الجارية، حيث أن العدوى قد تستمر في الانتشار.. كما أوصت وزارة الصحة أيضًا الأشخاص بالبقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

 


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