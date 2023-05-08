مدبولى: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

كتبت هند مختار

- بلحاج: إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم

على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر فريد بلحاج ووفد البنك الدولى على الجهود التى بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027.

كما أعرب مدبولى عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى، مشيداً بدور البنك فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد فى هذا السياق أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلى القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكداً أن إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.

كما أشاد بلحاج بدور وزارة التعاون الدولى فى التوصل إلى برنامج الشراكة فى صورته النهائية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت أيضاً إلى تطورات الأزمة الجارية فى السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.