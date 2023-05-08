اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 12:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محور كمال عامر يختصر المسافة من بشتيل لأرض اللواء فى 3 دقائق.. اعرف طريقك

الإثنين، 08 مايو 2023 12:00 ص
محور كمال عامر يختصر المسافة من بشتيل لأرض اللواء فى 3 دقائق.. اعرف طريقك محور الفريق كمال عامر
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن أن محور الفريق كمال عامر الجديد حقق طفرة في الوقت وحل العديد من المشاكل المرورية في الجيزة، وذلك بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

وأكد  أن المحور اختصر زمن الرحلة من منطقة بشتيل لأرض اللواء في 3 دقائق فقط، وذلك بالتحرك من مطلع المحور بجوار محطة قطارات بشتيل والسير على سرعة لا تتعدى 80كم والنزول من منزل أرض اللواء.

ونوه أن المشروع تضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.

وأشار إلى أن المحور يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).


محور كمال عامر

محور الفريق كمال عامر

محافظة الجيزة

الجيزة

الدائري

دائري المنيب

المنيب

شارع الهرم

فيصل

بشتيل

ارض اللواء



الموضوعات المتعلقة

شريان تنموى.. محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية لجامعة الدول فى 3 دقائق

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص

كيف اختصر محور كمال عامر زمن الرحلة من بشتيل للعمرانية فى 7 دقائق؟

السبت، 29 أبريل 2023 08:00 ص

محافظ الجيزة: محور كمال عامر هدية الدولة للمواطنين

الخميس، 09 مارس 2023 02:19 م

رئيس "المركزى للتعمير": جار تنفيذ امتداد محور كمال عامر للربط مع محور تحيا مصر شمالاً

الخميس، 09 مارس 2023 01:38 م

الجيزة: محور كمال عامر يختصر الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق

الخميس، 09 مارس 2023 01:03 م

اعرف مطالع ومنازل محور كمال عامر بالجيزة.. يربط الدائرى شمالا وجنوبا

الخميس، 09 مارس 2023 11:55 ص

5 مشكلات يقضى عليها محور كمال عامر.. أبرزها التكدس المرورى بميدان الجيزة ومحور صفط اللبن

الخميس، 09 مارس 2023 11:40 ص

يخدم 9 كتل سكنية ضخمة.. كل ما تريد معرفته عن محور كمال عامر قبل تشغيله

الخميس، 09 مارس 2023 10:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة