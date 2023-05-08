محور كمال عامر يختصر المسافة من بشتيل لأرض اللواء فى 3 دقائق.. اعرف طريقك

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن أن محور الفريق كمال عامر الجديد حقق طفرة في الوقت وحل العديد من المشاكل المرورية في الجيزة، وذلك بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

وأكد أن المحور اختصر زمن الرحلة من منطقة بشتيل لأرض اللواء في 3 دقائق فقط، وذلك بالتحرك من مطلع المحور بجوار محطة قطارات بشتيل والسير على سرعة لا تتعدى 80كم والنزول من منزل أرض اللواء.

ونوه أن المشروع تضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.

وأشار إلى أن المحور يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).