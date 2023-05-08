اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توزيع 52 ألفا و500 من بين 65 ألف شنطة على الأسر المستحقة

الإثنين، 08 مايو 2023 04:22 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 52 ألفا و500 من بين 65 ألف شنطة على الأسر المستحقة وصول الشنط لتوزيعها
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول  2500 شنطة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.
 
وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة،  والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 52 ألف و 500 شنطة على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.
 
جانب من وصول الشنط
جانب من وصول الشنط

وصول الشنط لتوزيعها
وصول الشنط لتوزيعها

توزيع شنط مجانية
توزيع شنط مجانية

 


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