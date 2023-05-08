محافظ سوهاج يعلن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوى لـ572 ماكينة خلال 3 سنوات

سوهاج - عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة من 300 إلى 572 ماكينة، خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أنها قد ساهمت بشكل كبير فى خدمة مرضى الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتقليل زمن الانتظار، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية لتطوير القطاع الطبى، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمرضى ورفع العبء عن كاهلهم

وأوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وضع خطة لاستبدال وتحديث جميع أجهزة الغسيل الكلوى خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تحيا مصر"، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، لافتا إلى تجديد وتحديث البنية التحتية لأغلب وحدات الكلى بالمستشفيات التابعة للوزارة، ومنها " سوهاج العام، والبلينا المركزى، وجهينة المركزي".

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة، أن عدد مرضى الغسيل الكلوى بسوهاج يبلغ 1735 مريض يتلقون خدمات الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة، مؤكدا أن تطوير قطاع الكلى من حيث تحديث الماكينات، وتجديد البنية التحتية للوحدات، ساهم بشكل كبير فى رفع العبء عن كاهل المرضى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.