محافظ بورسعيد: توريد أكثر من 8 آلاف طن قمح من المزارعين للمطاحن

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، خلال جولته، سير العمل فى توريد محصول القمح لمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك خلال تفقده مطحن جنوب بورسعيد، حيث رافقه خلال جولته، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والدكتور حسنى عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والمهندس محمد عوض مدير مديرية التموين، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن صوامع وشون ومطاحن محافظة بورسعيد استقبلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف طن من القمح وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح والذى انطلق فى منتصف أبريل الماضى، لافتا إلى زيادة كمية الأقماح الموردة للمطاحن خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم الحصاد فى جميع حقول المحافظة.

وخلال لقائه عدد من المزارعين، أشاد محافظ بورسعيد بوعى وجهود مزارعى بورسعيد، والتى ساهمت فى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح فى بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم والتيسيرات للمزارعين، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أى عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وكان محافظ بورسعيد قد شهد حصاد محصول القمح بمزارع سهل الطينة شرق المحافظة، وعقد لقاء موسع مع المزارعين للحديث معهم حول اوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من الدولة وتوعيتهم.