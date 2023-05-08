محافظ الفيوم: إزالة 133حالة تعدٍ بالمرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 133 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات، بداية من يوم 29 من شهر أبريل الماضى حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت منذ بداية المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 48 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 1330 متر مربع، بجانب إزالة 6 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و5 قيراط و18 سهمًا، من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية.

وأضاف المحافظ، أن الحملات نجحت أيضًا فى إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، على مساحة 5 أفدنة و7 قيراطًا و9 أسهم، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولى جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع فى إزالة التعديات المستهدفة خلال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات.

ووجه محافظ الفيوم، بتذليل أى معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدًا على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.