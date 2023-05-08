محافظ الإسماعيلية يُوَجِّه بالرقابة على مخابز إنتاج الخبز المُدعم بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، كافة الوحدات المحلية بضرورة الرقابة والمرور الدائم على المخابز التي تنتج الخبز المدعم، لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين وبجودة عالية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالمرور الميداني على المخابز التي تنتج الخبز المدعم بنطاق مراكز ومدن المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

للتأكد من إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين بشكل مطابق للمواصفات، ومراجعة إعطاء بون الصرف للمواطن، ونظافة أدوات العجن، ووجود سجل بالمخبز، والالتزام بمواعيد التشغيل، وقيام المخابز باستخدام كامل الحصة المخصصة للمخبز.

وشدَّد "بشارة" على ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على المخابز التي تنتج الخبز المدعم بكافة أرجاء المحافظة، بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية.