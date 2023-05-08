مجموعة طلعت مصطفى: انتهاء حق التوزيع النقدى للقسط الأول يوم 28 مايو

تقرير خاص

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن موعد الانتهاء من حق التوزيع النقدي للقسط الأول يوم 28 مايو الجاري، ويتم صرفه يوم 31 من الشهر ذاته، بقيمة 0.096 جنيه، ويتم توزيع القسط الثاني بنفس القيمة يوم 31 يوليو المقبل، على أن يتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وسبق أن أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مقترحًا لمجلس إدارة الشركة بتوزيع 400 مليون جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، على أن يتم توزيع الكوبون النقدي رقم 10 والبالغ 0.193 جنيه للسهم تقريبًا وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة، موزعًا على قسطين؛ الأول والبالغ 0.096 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 مايو 2023، والثاني والبالغ 0.096 جنيه للسهم تقريبًا لحد أقصى 31 يوليو 2023.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الربح 2.23 مليار جنيه بنسبة نمو 25% لتحقق أكبر صافي ربح لشركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية.

وكان سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد ارتفع بنسبة 13.8% خلال عام 2022 متفوقًا على مؤشر قطاع العقارات والذي حقق صعودًا بنسبة 9% خلال نفس العام، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا على سوق الأوراق المالية على مستوى العالم، مما يعكس ثقة المساهمين الكبيرة في أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة كأكبر مطوري عقاري.