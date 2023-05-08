لصوص بطاريات السيارات بالقاهرة: "نفذنا 4 جرائم بأسلوب الضغط على الكبوت"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة الساحل بالقاهرة، اعترافا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بأسلوب الضغط على "الكبوت".

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت".

وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.