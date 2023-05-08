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كيف تحجز تذاكر شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبر چيت

الإثنين، 08 مايو 2023 10:28 ص
كيف تحجز تذاكر شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبر چيت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبر چيت
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل قائمة بأماكن مكاتب حجز تذاكر شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) التابعة لوزارة النقل، وكذلك مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات، وأوضحت الوزارة، أن هذه المكاتب تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.
 
ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: https://www.superjet.com.eg/
 
ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.
 
وتمتلك الشركة أسطول من الحافلات تعمل بالنقل بين المحافظات بجدول تشغيل يومي منتظم، وتركز الشركة على تنوع الخدمات المقدمة، وتملك "سوبر جيت" الاَن أسطولاً كبيراً من الحافلات الحديثة التي تخضع للمراقبة والصيانة الدورية المنتظمة على أيدي موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة.
 
وقامت شركة سوبر جيت مؤخراً بتقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال الجيل الجديد من الحافلات التي تم شراؤها للشركة لتقديم خدمات مبنية على أسس تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر، وتقسم هذه الحافلات إلى قسمين -حافلات فخمة سعة 49 راكبا -حافلات فخمة VIP سعة 39 راكب وتقدم الشركة خدماتها المميزة لجمهورها بحيث تعكس الفخامة والرفاهية.
 
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