كتبت نهير عبد النبى

سرطان العظام الأولى واحد من أبرز أنواع الأمراض وحسب ما ذكره موقع webmed وهناك أنواع مختلفة من الخلايا التي تتكون منها عظامنا سرطان العظام هو نوع من السرطان يبدأ عندما تبدأ هذه الخلايا في النمو خارج نطاق السيطرة.

وضمن سلسلة موضوعات س زد نقدم كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام وهى:

س:ما هي الخلايا الموجودة في عظامنا وكيف تصبح سرطانية؟

لدينا خلايا بانية العظم وخلايا ناقضة للعظم تشكل خلايا بانيات العظم العظام ، وتأكل ناقضات العظم العظام القديمة لإعادة تشكيل العظم بشكل أساسي لدينا أيضًا خلايا أخرى ، مثل الأرومات الشحمية التي تأتي من الدهون ، وخلايا الغضاريف التي تعمل كممتص للصدمات لحماية مفاصلنا وعظامنا.

تأتي كل هذه الخلايا من الخلايا الجذعية الوسيطة ، وهي خلايا تساعد في تكوين وإصلاح أنسجة الهيكل العظمي ، مثل الغضاريف والعظام والدهون ، في نخاع العظام و يحتوي نخاع العظام ، في مركز عظامنا ، على أوعية دموية.

عندما يصاب شخص ما بسرطان العظام ، فإن إحدى هذه الخلايا ، وفي كثير من الأحيان نعتقد أنها الخلايا الجذعية الوسيطة ، تنمو فجأة خارج نطاق السيطرة ، مما يسبب الفوضى. تتحول هذه الفوضى في النهاية إلى سرطان ، وهذا السرطان قادر على غزو العظام ومغادرتها ، ودخول أجزاء أخرى من الجسم في مكان قريب.

س:ما هي الاعراض؟

العرض الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه هو ألم العظام ، والذي لا يشبه الأنواع الأخرى من الآلام الوظيفية ، مثل عندما ترفع شيئًا وتشعر بألم في عضلاتك.

ويعتبر ألم العظام أكثر خداعًا مما يعني أنه يمكن أن يكون خفيًا بطبيعته ويشعر أن الألم موجود حتى عندما لا تقوم بأنشطة وغالبًا ما يعبر الناس عن هذا النوع من آلام العظام أثناء الراحة.

في الليل يوقظهم الألم من النوم لأنه مؤلم إنه ألم خفيف ، مؤلم ، حتى يشبه الخفقان في العظام ، مثل وجع الأسنان.

من أعراض الاكتشاف المتأخر للسرطان في العظام التورم ، والمزيد من الصلابة ، وفقدان الحركة يمكن أن يحدث هذا عندما يبدأ الورم في النمو خارج العظم.

لسوء الحظ ، في مناطق معينة من الجسم ، لن تلاحظ نمو السرطان لأنه عميق في البداية لن تكون قادرًا على رؤية منطقة متورمة جسديًا.

س:ما هي الاختلافات بين أنواع سرطانات العظام الأولية؟

الساركوما العظمية، وهي النوع الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 30 عامًا ، تنشأ من الخلايا العظمية، وهي الخلايا التي تنتج بانيات العظم ، مع نمو الأورام غالبًا في الذراعين أو الساقين أو الحوض.

والثاني الأكثر شيوعًا هو الساركوما الغضروفية ، والتي تبدأ في الخلايا التي تنتج الغضروف. يمكن أن يتطور بشكل أكثر شيوعًا مع تقدم الناس في السن وفي عظام الحوض أو الساقين أو الذراعين ، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل شفرات الكتف أو الأضلاع.

مع ساركوما إوينغ، لا نفهم تمامًا ماهية الخلايا الأصلية ، لكنها تشكل سرطان الخلايا الزرقاء المستدير الصغير في العظام يمكن أن يتطور السرطان أيضًا في الأنسجة والأعضاء في الجسم ساركوما إوينغ شائعة عند الأطفال والمراهقين والشباب.

س: من هو المعرض لخطر الإصابة بسرطان العظام؟

هناك تشوهات وراثية نادرة ، لكن يمكنني القول أن 99٪ من المرضى المصابين بسرطان العظام الأولي ليس لديهم استعداد وراثي.

الخطر الجيني الذي نعرفه هو حالة تسمى متلازمة Li-Fraumeni ، والتي يولد الناس بها. إنها طفرة في الجين تعرضك لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان العظام ، مثل ساركوما العظام.

آخر هو جين الورم الأرومي الشبكي و عادة ما يعرف المرضى الذين يولدون بهذا الجين لأنهم يصابون بالورم الأرومي الشبكي، وهو سرطان في العين ، في سن مبكرة. ومن ثم يتعرضون لخطر الإصابة بساركوما العظام في وقت لاحق من الحياة.

س: كيف يتم الكشف عن سرطان العظام وكيف يبدو العلاج؟

عندما يقدم شخص ما لطبيبه مع آلام في العظام ، فإن الخطوة الأولى هي الحصول على الأشعة السينية ستظهر لنا الأشعة السينية بعد ذلك أن شيئًا ما يحدث على الأرجح في العظم. ثم نقوم بجدولة التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على تصوير أكثر تفصيلاً ، حيث يمكننا النظر إلى العظام وتقييم المنطقة أيضًا لتأكيد التشخيص ، سنقوم بعمل خزعة عند إزالة نسيج العظم وفحصه.

العلاج متغير دائمًا ما تكون هناك جراحة لسرطان العظام الأولي ، واعتمادًا على نوع السرطان ، قد تكون هناك حاجة للعلاج الكيميائي ، والذي يعمل على إزالة الخلايا السرطانية ، وفي بعض الأحيان العلاج الإشعاعي ، وهو علاج لتقليص الأورام.