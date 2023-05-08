عرض مسرحى يناقش سلبيات "السوشيال ميديا" بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية

يطرح العرض مساوئ استخدام سلبيات السوشيال ميديا والإنترنت وتأثير ذلك على أجيال المستقبل، الذين يتحولون بمثابة ريبوتات أو إنسان آلي يتم التحكم في مشاعرهم وأفكارهم دون أي مقاومة، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الاكتئاب أو إيذاء النفس أو الانتحار.

العرض بطولة السيد صابر، ميسون محمد، هبة جمال، أسماء خالد، محمد هشام، بلال الشامي، أحمد أسامة، رقية وائل، رودينا حمدي، حسن أحمد عطية، أمنية محجوب، أحمد إبراهيم، بلال علي، مازن مصطفى، مروان محمد، كتابة ياسر فوزي، سينوغرافيا وجرافيك حسن جمال، أغاني سامح عثمان، تصميم بوستر محمد الشيخ، ألحان أميرة النشار، سينما محمد هشام، كتابة ياسر فوزي، تصميم ملابس عبير عصام، إضاءة معتز خليفة "وزة"، إدارة مسرحية عمرو فوزي ومحمد زكي، تصوير ناصر صالح، فوتوغرافيا نور، مخرج منفذ محمد رشيدي، مساعد مخرج محمد خميس، فكرة وإخراج شريف عباس.

"فومو" شريحة قصر ثقافة برج العرب المسرحية، تم تقديمه على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي لمدة أسبوع، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.