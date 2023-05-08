طلاب ثانوى عام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشكلات فى السيستم.. صور

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، دون مشكلات فى سيستم الامتحان الإلكترونى، حيث أكد الطلاب سهولة الدخول على منصة منصة الاختبارات وأداء الامتحان دون خروج من المنصة حتى انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وأكدت الدكتورة إيمان عبد الله مدير إدارة القاهرة الجديدة أن الطلاب أدوا الاختبارات فى مادة الفلسفة والمنطق دون مشكلات أو شكاوى.

ووجهت المدارس الثانو ية، تعليمات بشأن أداء الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسي الثاني والذى انطلق اليوم السبت، موضحة أنه يمنع تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان لأن تقسيمها سوف يؤدى إلى الخروج من منصة الاختبارات وغلق الامتحان، كنا يمنع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح ثغرات أو تهكير التابلت بهدف الغش .

وتابعت المدارس: يمنع إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة أو تغيير شكل الشاشة إلى الشكل الأسود وتحديث التابلت ومنصة سويفت اسيس وزيادة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة وشحن بطارية التابلت بالكامل، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان عبر الشبكة الرئيسية " سكول" .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.