طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.



طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ، القصيم والمدينة المنورة." الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط. حالة البحر: متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.



طقس الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:04 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

أما ليلا فيكون معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .. درجة الحرارة العظمى: 38 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم حسن ولكنه حار خلال النهار مع بعض السحب أحياناً .

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال المساء .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 38 م درجة الحرارة الصغرى 24 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 15%