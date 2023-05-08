ضبط 175 شخصا يوزعون المخدرات بحملات أمنية بالجيزة

تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة، وحيازتهم للأسلحة البيضاء وممارستهم أعمال البلطجة ومضايقة الفتيات بشارع الفاروق بالجيزة.
بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية خلال الآونة الأخيرة ، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (170) قضية اتجار بالمواد مُخدرة ، بإجمالى (175) متهما وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,338 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,127 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 4,225 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 1,032 كيلو جرام - 1137 قرص مخدر").
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة