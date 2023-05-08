ضبط 175 شخصا يوزعون المخدرات بحملات أمنية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة ، وحيازتهم للأسلحة البيضاء وممارستهم أعمال البلطجة ومضايقة الفتيات بشارع الفاروق بالجيزة.

بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية خلال الآونة الأخيرة ، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (170) قضية اتجار بالمواد مُخدرة ، بإجمالى (175) متهما وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,338 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,127 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 4,225 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 1,032 كيلو جرام - 1137 قرص مخدر").