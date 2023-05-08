صندوق مصر السيادى يطلق شركة مع "العزبى" لتجارة وتوزيع الأدوية

كتب هانى الحوتى

قالت شركة بي إنفستمنست القابضة، إن الشركة والصندوق الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية (التابع لصندوق مصر السيادي) قد أطلقا شركة EZ International بالشراكة مع صيدليات العزبي، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

ويستهدف صندوق مصر السيادي، وبي إنفستمنتس القابضة، ضخ زيادة رأسمال في الشركة خلال العاملين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسة فروع صيدليات العزبي القائمة، والتي تتجاوز 250 صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية والدوائية، كما سيهدف الشركاء للاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.