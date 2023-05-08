زراعة المنوفية: توريد 40 ألف طن قمح بصوامع المحافظة حتى الآن

المنوفية - محمد فتحى

تواصل صوامع محافظة المنوفية، استقبال توريد القمح بكثافة هذا العام حيث يمتد طوابير السيارات أمام الصوامع لتوريد الذهب الاصفر إلى الصوامع، ويعد هذا العام إنتاجية القمح من أعلى الانتاجيات منذ سنوات طويلة.

وأكد محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صوامع محافظة المنوفية، استقبلت حتى الآن ما يقرب 40 آلاف و759 طن قمح من أجود أنواع القمح على مستوى الجمهورية، ويتم تحصيل مقابل التوريد للموردين أول بأول.

وأضاف بركات أنه من المتوقع أن يكون التوريد هذا العام أكبر من العام الماضى نظرا لتحقيق الفدان أعلى إنتاجية.

ويضيف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن طوابير السيارات تمتد أمام الصوامع يوميا لتوريد الذهب الاصفر " القمح "، وسط عمل على قدم وساق من مسئول الصوامع لاستقبال القمح المحصول الاستراتيجى الاهم فى العالم وليس فقط فى الدولة المصرية.

ويؤكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألف و690 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة، وتم تجهيز 15 موقعا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع ما بين، 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، 2 صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، 2 صومعة تخزين قطاع خاص، 3 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.