زراعة الشرقية: حصاد 223 ألفا و500 فدان من محصول القمح لموسم 2023

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 223 ألفا و500 فدان، موضحا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا.

وأوضح أن المساحة التي تم زراعتها هي 380 ألفا 61 فدانا منها حوالي 377 ألفا 11 فدانا منزرعة على مصاطب، و57 ألفا و649 فدانا بنظام التسطير، مضيفا أن إجمالي عدد الحقول الإرشادية والتجميعات بالمحافظة عدد 750 حقلا بمساحة 3182 فدانا.

من جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 22280 طنا و530 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 311984 طنا و940 كيلو قمح ، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58شونة وصومعة .

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد 2023 إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية: الكمية المستهدف شراؤها، الغرض من الاستخدام، أماكن استلام الأقماح، اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.