رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وعودة الانعقاد 21 مايو الجارى

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعقد الجلسة التالية يوم 21 مايو .

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة النائبة هبة مكرم شاروبيم.

وعرضت النائبة الطلب، حيث قالت إن التعليم والبحث العلمي ركنان أساسيان في تحقيق تقدم ورخاء الدول، مضيفة أن التعليم محورا رئيسا فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للنهوض بالتعليم والارتقاء بالبحث العلمي.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى والتجارة والصناعة، بالإضافة الى لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، يؤكد على ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة.

وأضافت تضم الاستراتيجية 3 محاور أساسية، وتحتوي على 7 مبادئ استراتيجية لتطبيقها، وتؤكد بنودها وتفاصيلها اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.