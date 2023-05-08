رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث مع مسؤولي النمسا سبل دعم التعاون الاقتصادي

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بدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى فيينا؛ لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين ومنظمات رجال الأعمال حول دعم التعاون الاقتصادي المستقبلي.



وذكرت المستشارية النمساوية، في بيان اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المستشار النمساوي كارل نيهمر في وقت لاحق اليوم.



ولفت البيان إلى عقد مؤتمر صحفي عقب المباحثات بين رئيسي الحكومتين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ130 لإقامة العلاقات الثنائية بين فيينا وسيول.



وأضاف أنه من المرجح أن يتبادل هان ونيهمر المعلومات حول الأزمات العالمية الحالية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين هي علاقة "شراكة استراتيجية"، وأن كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر شريك تجاري لها في المنطقة بعد الصين واليابان منذ عام 2021.