اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 08:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث مع مسؤولي النمسا سبل دعم التعاون الاقتصادي

الإثنين، 08 مايو 2023 08:06 م
رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث مع مسؤولي النمسا سبل دعم التعاون الاقتصادي كوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى فيينا؛ لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين ومنظمات رجال الأعمال حول دعم التعاون الاقتصادي المستقبلي.


وذكرت المستشارية النمساوية، في بيان اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المستشار النمساوي كارل نيهمر في وقت لاحق اليوم.


ولفت البيان إلى عقد مؤتمر صحفي عقب المباحثات بين رئيسي الحكومتين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ130 لإقامة العلاقات الثنائية بين فيينا وسيول.


وأضاف أنه من المرجح أن يتبادل هان ونيهمر المعلومات حول الأزمات العالمية الحالية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين هي علاقة "شراكة استراتيجية"، وأن كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر شريك تجاري لها في المنطقة بعد الصين واليابان منذ عام 2021.


كوريا الجنوبية

النمسا

النمسا وكوريا الجنوبية

كارل نيهمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة