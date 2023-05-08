وطالب اشتية - في كلمة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية - أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات وأماكن اللجوء كافة، ومناصري العدالة والحرية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته، بالخروج في ذكرى النكبة يوم 15 مايو الجاري إلى الساحات والميادين للمطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وللتأكيد على حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونيل الحرية والعودة".

وأضاف: أن "الاجتياحات وتوسيع الاستيطان ومحاولة الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل، كل تلك الانتهاكات ما هي إلا استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ عام 1948"، مُعتبرا استخدام إسرائيل لتقنية تمييز وجوه الفلسطينيين على الحواجز، إجراء عنصريا من الدرجة الأولى.