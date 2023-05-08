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خلال اتصال هاتفي اليوم..

رئيس الجزائر يعرب لـ بشار الأسد عن ترحيبه بعودة سوريا للجامعة العربية

الإثنين، 08 مايو 2023 03:42 م
رئيس الجزائر يعرب لـ بشار الأسد عن ترحيبه بعودة سوريا للجامعة العربية رئيس الجزائر
إيمان حنا

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تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين؛ مكالمة هاتفية من الرئيس السوري، بشار الأسد، أعرب له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلتها الجزائر من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.وفق الإذاعة الجزائرية.

وبدوره أعرب تبون لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم و المناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية.

كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قد قرر أمس الأحد، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

وجدد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها.

ورحب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة، واجتماع عمان، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الازمة.

 

 


سوريا

عودة سوريا للجامعة العربية

اخبار الجزائر

الأسد



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