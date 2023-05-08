رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم زيارة أوكرانيا غدًا

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تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيارة العاصمة الأوكرانية كييف غدًا الثلاثاء.



وقالت متحدثة باسم فون دير لاين حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين إن رئيسة المفوضية الأوروبية ستحتفل خلال زيارتها بـ "عيد أوروبا" مع رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، وستؤكد دعمها الراسخ لأوكرانيا.



وكانت فون دير لاين قد زارت بالفعل كييف في العديد من المناسبات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 14 شهرا، وكانت بمثابة محركا أساسيا في تقديم الدعم لأوكرانيا وفي تحديد عقوبات تستهدف الكرملين.



ويحتفل التكتل - الذي يتكون من 27 دولة - عادة بـ "سلامته ووحدته" في الـ 9 من شهر مايو، بينما أعلن زيلينسكي أن بلاده ستحتفل بالمثل بالعيد "جنبا إلى جنب مع كل أوروبا الحرة"