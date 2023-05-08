اليوم السابع
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خطوات زراعة الأسطح.. تنظيف السطح جيداً والتأكد أنه خال من أي حشرات أبرزها

الإثنين، 08 مايو 2023 05:00 ص
خطوات زراعة الأسطح.. تنظيف السطح جيداً والتأكد أنه خال من أي حشرات أبرزها زراعة الأسطح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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زراعة الأسطح هي استغلال أجزاء من الأسطح فى زراعة المحاصيل المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة من الخضار أو  الفاكهة أو الزينة وزهور القطف والنباتات الطبية والعطرية وهى من المشروعات الصغيرة المفيده والتي يمكن ان تدر ربحا متوسطا إذا تمت بشكل مناسب، حيث تتميز بأنها سهلة ورخيصة.
 
يمكن زراعة المحاصيل الورقية مثل السبانخ والملوخية والفجل والجرجير والمحاصيل الثمرية مثل الطماطم والبطيخ والخيار والفلفل والفاصوليا، ويتم زراعة تلك المحاصيل فى إطارات خشبية وإن لم يتوفر فى بعض البراميل أو الصفائح البلاستيكية وغيرها، وتحتوى تلك على التربة البديلة، ويمكن زراعة أشجار الليمون والعنب والرمان والخوخ.
 
والفكرة الأساسية لزراعة الأسطح هي تجميل وتنظيف الأسطح قبل الحصول منها على منتجات زراعية لذلك عليك قبل البدء فى الرزاعة تنظيف السطح جيداً والتأكد تماماً أنه خال من أي حشرات أو فئران، وقد تواجه بعض الطيور التي تأكل الخضراوات والفاكهة .
 

كيف يتم زراعة الأسطح؟ 

وللبدء فى هذا المشروع عليك أن توفر الأماكن التي سيتم الزراعة بها وتزويدها بأدوات الزراعة إذا كانت إطارات خشبية أو صناديق ثم وضع البيئة الزراعية وهى عبارة عن خلطة من البتيموس + البرليت ، ثم تخلط جيداً وتوضع فى إطاراتها، حيث تحتاج الصناديق إلى 100 لتر من هذه البيئة البديلة، ثم يتم إضافة الماء إليها وتوضع البدوز ثم يتم ريها مرتين في اليوم مع إضافة المحلول المغذي وهو عبارة عن محلول يحتوى على جميع العناصر التى يحتاجها النبات فى عملية الزراعة.


بداية الزراعة بدون تربة

 

وظهرت الزراعة المائية أو بدون تربة فى حدائق بابل المعلقة وفى الحدائق العائمة فى المكسيك  واستخدمت أيضاً فى الصين و قام العلماء عام 1930 باختبار زراعة النبات من غير تربة فوجدوا أن التربة ليست ضرورية إلا بتثبيت النبات فكان من الممكن زراعة النباتات بغير تربة .
 
والزراعة بدون تربة قدمت افضل فرصة لتوفير الظروف المثالية لنمو النبات وبالتالي الحصول على أفضل محصول اوفر بالمقارنة بالزراعة الحقلية فى التربة العادية، وكذلك فى الزراعة بدون تربة لا نعاني من أمراض النباتات والآفات الزراعية التى تصاحب التربة ، لذلك فهي توفع عملاً بيئياً نظيفاً.
 
وزراعة الأسطح الأفضل لها تلك الزراعة لنمو النباتات والمحاصيل المغذية التي تمد النباتات بكل ما يحتاجه من عناصر مغذية فيمكن استخدام بدائل التربة مثل الحصى والفيرميكيوليت والصوف الصخرى والبيت موس ونشارة الخشب وبالات قش الارز وغيرها من مواد يمكن استخدامها فى زراعة اسطح المنازل ونظراً لغلاء اسعار بعض الخضراوات اتجه الكثير الى زراعة الاسطح بالخضراوات والفاكهة وأنواع اخرى من المحاصيل التي يتم  زراعتها على سطح المنزل.

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كيف تزرع سطح منزلك

النباتات الورقية



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