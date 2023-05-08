حملات تشجير بالطرق ولجان تحصين بيطرية بمركز سنورس فى الفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملة برئاسة العميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشؤون القرى، قامت بمنع وإزالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة قيراط بزمام مدينة سنورس، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وقال هاشم، إن الحملة تأتى فى إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدى ومنع حالات التعد على الأراضى الزراعية حفاظًا عليها من التآكل والتبوير.

وأضاف رئيس المركز أنه يستمر تنفيذ حملات لغرس الأشجار بطرق وقرى المركز ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لغرس 100 مليون شجرة، حيث جرى العمل أمس بطريق سنورس/مطرطارس، بالإضافة إلى متابعة ورى الأشجار بطريق بحيرة قارون، كما أوضح أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز قامت برفع 250 طن قمامة و5 أطنان أتربة، كذلك أشار رئيس المركز إلى قيام الإدارة البيطرية بسنورس بلجنة تحصين للطيور بالتعاون مع الوحدة المحلية، حيث تم تحصين 977 طائر بقرية فيديمين.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة، للعام المالى 2022/ 2023، بجميع مراكز المحافظة، لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات.

تناول الاجتماع مراجعة خطة المحافظة لعامى 2020/2021، 2021/2022، والتأكد من انتهاء المشروعات بالخطتين مع لجان الاستلام، بالإضافة إلى استعراض مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 / 2023، بكل مركز من مراكز المحافظة، بحسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز، والتى سيتم طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالفيوم.

كما تناول الاجتماع أيضًا، استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف المدرجة ضمن الخطة العاجلة لعام 2023، وفى هذا الصدد أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء فى تنفيذ الأعمال والانتهاء منها فى مواعيدها المقررة.

كما أكد المحافظ، على أهمية البدء برصف طريق الفيوم/ القاهرة بعد الكمين بطول 7 كم، موجهًا مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والمكتب الاستشارى المختص، لبحث أفضل الحلول المناسبة من الناحية الفنية للبدء فى العمل لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية تخطيط الشوارع الرئيسية التى يتم رصفها لإضفاء الشكل الجمالى عليها.