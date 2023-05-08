حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل

ويتضمن برنامج الحفل إفتتاحية شوبرت، ومقطوعتين "سوناتا" لآلة الكورنو بمصاحبة الأوركسترا بليكزاي سيرينادا وهي ليلة للوتريات تقدم لأول مرة بأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

وفرانز بيتر شوبرت هو مؤلف موسيقي نمساوي رغم رحيله المبكر في سن الحادية والثلاثين، قام بتأليف أكثر من 1000 مقطوعة موسيقية.

و يعتبر الكثيرون بعض أعماله من أفضل المقطوعات في تاريخ الموسيقى، وتعرف مؤلفاته لاحتوائها على ألحان مميزة، الكثير من الملحنون عاشوا وعملوا في فيينا، أمثال جوزيف هايدن، وفولفغانغ أماديوس موتسارت، ولودفيج فان بيتهوفن، ولكن شوبرت الوحيد من بينهم الذي ولد في تلك المدينة، ويعد من آخر موسيقيين الفترة الكلاسيكية، ومن أوائل مؤلفي الموسيقى الرومانسية.

وأوركسترا حجرة بأوبرا الإسكندرية تأسس في عام 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك فى مهرجانات فنية عديدة ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.