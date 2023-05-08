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حبس عاطل بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين

الإثنين، 08 مايو 2023 03:30 م
حبس عاطل بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين حبس ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المعادي، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادي بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

 


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