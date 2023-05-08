جنبلاط: المرحلة الراهنة تستلزم التشاور الدائم مع مجلس النواب اللبناني

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خصوصا الملف الرئاسي ومسألة النازحين السوريين واستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.

جاء ذلك خلال لقائهما الأحد في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وقال جنبلاط عقب اللقاء إن المرحلة الدقيقة الراهنة تستلزم التشاور الدائم مع الرئيس بري في محاولة لفتح آفاق الاستحقاق الرئاسي، موضحا أنه إلى جانب الموضوع الرئاسي هناك مواضيع جانبية لكن مهمة جداً منها الانتخابات البلدية.

وأضاف جنبلاط أنه في حال أعطى المجلس الدستوري قراره لاحقاً في الطعون المقدمة على قانون المد للمجالس المحلية، فالانتخابات البلدية مهمة جداً لفتح الآفاق أمام الدماء الجديدة للدخول في هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك موضوعا حساسا قيد التداول وهو موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري، داعيا لأن تكون هناك مرجعية مركزية واحدة تتعاطى في هذا الأمر.

وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أن ملف اللاجئين السوريين لا بد أن يعالج بكل هدوء ودون عصبية ومزايدات.