توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "بنية" وشركة خزنة داتا سنترز ومنطقة المعادى التكنولوجية

كتب محمد أسعد

شهد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة بنية وشركة خزنة داتا سنترز ومنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بقدرة 25 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 250 مليون دولار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، ورئيس منطقة المعادي التكنولوجية، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين أعضاء مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي.

وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، وحسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة"، كما وقعت أيضا كل من مجموعة "بنية" وشركة "خزنة" داتا سنترز مذكرة تفاهم مع منطقة المعادي التكنولوجية لتخصيص موقع لإقامة مركز البيانات وقام بتوقيعها المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، وحسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة"، والمهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية.

ويُعد هذا المشروع والذي من المقرر أن يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبدوره أشاد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالمشروع موضحاً أنه يأتي متوافقاً مع خطة الدولة المصرية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات خاصةً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" إن الشراكة مع "خزنة" ستمكننا من الدخول بقوة في قطاع إنشاء مراكز البيانات فائقة القدرة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لتعزيز دورنا في إقامة هذا النوع من مراكز البيانات في مصر.

ومن جانبه قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ"خزنة داتا سنترز"، إن شركة "خزنة" قامت بدور محوري في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن التعاون مع مجموعة "بنية" يمثل علامة فارقة في رحلة توسّع "خزنة داتا سنترز" على المستوى الإقليمي.

وفي سياق متصل قال المهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية إن المنطقة التكنولوجية بالمعادي تعد موقعاً استراتيجياً لتأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر كما تقدم مجموعة من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة والقرب من مراكز الأعمال المختلفة في القاهرة الكبرى كما تعزز ثقافة الابتكار والتعاون بين الشركات التي تمارس أعمالها من المنطقة والتي تشمل شركات محلية ودولية في مختلف قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن مجموعة "بنية" هي مزوِّد للحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بينما تعد شركة "خزنة داتا سنترز" هي المزوّد الرائد للخدمات التجارية لمراكز البيانات ذات السعة الكبيرة، حيث تقوم بإنشاء وتنظيم وتشغيل بيئة تخزين بيانات شاملة لعملائها بالاعتماد على منشآت تخزين بيانات تتمتع بالمرونة والأمان العالي والموثوقية والقابلية للتطوير.