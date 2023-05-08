توريد 81590 طنا و372 كجم قمح لـ22 موقعا فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى، يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الإثنين، 81590 طنا و372 كجم.