اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 81590 طنا و372 كجم قمح لـ22 موقعا فى محافظة كفر الشيخ

الإثنين، 08 مايو 2023 12:28 م
توريد 81590 طنا و372 كجم قمح لـ22 موقعا فى محافظة كفر الشيخ توريد القمح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى، يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

 

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

 

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الإثنين، 81590 طنا و372 كجم.


كفر الشيخ

قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ

22 صومعة بكفر الشيخ لتوريد القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة