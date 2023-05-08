توريد 18 ألف طن قمح حتى الآن لصوامع وشون الجيزة

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 13 موقع تخزيني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 18 ألف طن، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 19 ألف فدان.

وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أوضح المهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة إنه تم توريد 2 طن و676 كجم بشون البنك الزراعي المصري و2788 طن و330 كجم للشركة العامة للصوامع بالإضافة إلى 9810 طن و980 كجم شركه مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و5423 طن للشركة القابضة للصوامع .