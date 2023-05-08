اليوم السابع
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فى لقاء حصرى يذاع بعد قليل..

تليفزيون "اليوم السابع" ينفرد بحوار مع حفيد ممول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الإثنين، 08 مايو 2023 09:21 م
تليفزيون "اليوم السابع" ينفرد بحوار مع حفيد ممول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 سنة
رامى نوار

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حقق تليفزيون اليوم السابع، انفرادا حصريا بلقاء مع جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 سنة ، وهو أول لقاء له مع وسائل الإعلام العربية والمصرية.

وكشف جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون ، خلال اللقاء الذى أعده رامى نوار وقدمه أحمد العدل، عن الكثير من الأسرار والكواليس عن الاكتشافات التي مولها جده فى الأقصر وسر لعنه الفراعنة التي تردد أنها كانت السبب فى وفاة جده اللورد كارنافون .

ويذيع تليفزيون اليوم السابع اللقاء اليوم الاثنين، باللغتين العربية والإنجليزية على منصاته المختلفة.

 


تليفزيون اليوم السابع

اللورد كارنافون

حفيد اللورد كارنافون

ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون

توت عنخ آمون

اللورد هاورد كارتر

اللورد كارتر

اليوم السابع بلس



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