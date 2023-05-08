تليفزيون "اليوم السابع" ينفرد بحوار مع حفيد ممول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

رامى نوار

حقق تليفزيون اليوم السابع، انفرادا حصريا بلقاء مع جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون قبل 100 سنة ، وهو أول لقاء له مع وسائل الإعلام العربية والمصرية.

وكشف جورج هيربرت حفيد اللورد كارنافون ممول بعثة البحث عن مقبرة توت عنخ آمون ، خلال اللقاء الذى أعده رامى نوار وقدمه أحمد العدل، عن الكثير من الأسرار والكواليس عن الاكتشافات التي مولها جده فى الأقصر وسر لعنه الفراعنة التي تردد أنها كانت السبب فى وفاة جده اللورد كارنافون .

ويذيع تليفزيون اليوم السابع اللقاء اليوم الاثنين، باللغتين العربية والإنجليزية على منصاته المختلفة.