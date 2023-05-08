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تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الدراسات الاجتماعية وICT

الإثنين، 08 مايو 2023 08:00 ص
تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الدراسات الاجتماعية وICT امتحانات صفوف النقل
كتبت - مرام محمد

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يؤدي اليوم الإثنين الموافق 8 مايو طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 في مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الكيمياء والجغرافيا.
 
وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.
 
ووجه مدير المديرية تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.

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التربية والتعليم

وزارة التعليم

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وزارة التربية والتَعليم

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موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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