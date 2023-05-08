تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الدراسات الاجتماعية وICT

كتبت - مرام محمد

يؤدي اليوم الإثنين الموافق 8 مايو طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 في مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.