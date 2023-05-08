تعليم الإسماعيلية تحصد 30 مركزا على مستوى المحافظات للوشو كونغ فو

الإسماعيلية - السيد فلاح

شارك توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في مهرجان الاتحاد المصري للوشو كونغ فو للمدارس، والذي أقيم بنادي طلائع الجيش بالقاهرة تحت رعاية الدكتورة إيمان حسن، مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والدكتور سامى فضل، وكيل المديرية وإشراف ولاء جمعة، مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ الموجه العام للتربية الرياضية سناء مشعل.

وشاركت الفرق المختلفة بعدد 35 لاعب ولاعبه من جميع المراحل الابتدائي الاعدادي والثانوي وحصدت الإسماعيلية ثلاثين مركزا على مستوى المحافظات، بدعم الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية بالإسماعيلية، لتواصل تعليم الإسماعيلية تحقيق المراكز الأولى علي مستوي الجمهورية في مختلف المجالات والفعاليات.



الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية بالإسماعيلية



تعليم الإسماعيلية في بطولة للوشو كونغ فو (1)



تعليم الإسماعيلية في بطولة للوشو كونغ فو (2)



تعليم الإسماعيلية في بطولة للوشو كونغ فو (3)