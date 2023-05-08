تعرف على خريطة انقطاع الكهرباء اليوم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت ديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الإثنين، بسبب أعمال صيانة أعمدة الإنارة والمحولات ضمن خطة شركة توزيع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف لضمان عدم انقطاع الكهرباء مع زيادة الأحمال في الأيام المقبلة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين من 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا لحين انتهاء أعمال الصيانة، في مناطق مختلفة في حي أول وحي ثالث وحى ثان داخل مدينة الإسماعيلية، ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق، حيث سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم الإثنين في نطاق المنطقة الصناعية بحي أول ومساكن عثماسون في حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة الحكر فى حى ثان الإسماعيلية وتفريعة الحرش في القنطرة غرب وقوى محركة ومنطقة سكنية بقرية السلام شرق البحيرات والقنطرة شرق القديمة والكيلو 14 شرق قرية الفردان.

وناشد ديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين في المناطق المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجاتهم المتوقفة على استخدام الكهرباء لحين عودتها فور انتهاء أعمال الصيانة.