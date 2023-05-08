اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 12:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولة وتاريخ نشأتها

الإثنين، 08 مايو 2023 12:00 ص
تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولة وتاريخ نشأتها هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية، وتتولي حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏
 
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
 
وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية و يرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.

قضايا الدولة

اختصاصات قضايا الدولة

هيئة قضائية

هيئة قضايا الدولة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة