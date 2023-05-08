تحول إلى محور مرورى حيوى.. رصف الطبقة السطحية لطريق المنصورية بكرداسة

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا تظهر الملامح الأولى من مشروع تطوير طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة، وذلك بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض.

وأكدت المحافظة أن أعمال المشروع تسير بمعدلات تنفيذ عالية بطول 7كم وعرض (30م – 35م)، مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ طبقة الرصف السطحية للطريق ليتحول من طريق متهالك لمحور مروري حيوي، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

يستهدف المشروع إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير، و10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

ويخدم الطريق مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، إلى جانب المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.



رصف الطبقة السطحية لطريق المنصورية بكرداسة



رصف الطبقة السطحية لطريق المنصورية بكرداسة



رصف الطبقة السطحية لطريق المنصورية بكرداسة