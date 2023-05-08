تحريات لكشف ملابسات مصرع فتاة فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع فتاة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في الطالبية، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحريات أن الفتاة سقطت من الشقة أثناء تشاجرها مع شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة أثناء تشاجرها مع شقيقها، نتيجة خلافات أسرية، سقطت من بلكونة الشقة، لتلقى مصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب شقيقها لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.