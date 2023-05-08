براءة محاسب من تهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة الدقى

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة ، ببراءة محاسب من تهمة الاتجار بمخدر الهيروين فى الدقي.

حضر نبيل إسحاق دفاع المتهم جلسة المحاكمة، ودفع ببطلان تحريات المباحث وعدم معقولية حدوث الواقعة وبطلان التحريات.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث عن قيام المتهم "م. ا.ت" بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على لفافات من مخدر الهيروين.

تم القبض على المتهم وحرر محضر رقم 16978 لسنة 2022 وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار في المخدرات.