الهند وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة لبناء علاقات إيجابية

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الإثنين، إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع بريطانيا من أجل بناء علاقات إيجابية بين البلدين في مجال الدفاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، "هذه التدريبات تحمل اسم تدريبات (أجيا المحارب)، وتقام في منطقة سهول سالزبيري البريطانية، وستستمر حتى يوم 11 من شهر مايو الحالي".

وجاء في البيان: "تقام هذه التدريبات مرة كل عامين بالتناوب بين كل من بريطانيا والهند، وأجريت التدريبات السابقة بمنطقة تشوباتيا بولاية أوتارخاند الهندية خلال شهر أكتوبر عام 2021"، مضيفًا أن الجنود الهنود المشاركين في هذه التدريبات كانوا قد وصلوا إلى قاعدة "برايز نورتون" البريطانية يوم 26 أبريل الماضي على متن طائرة تابعة للسلاح الجوي الهندي حاملين معهم أسلحتهم ومعداتهم.

وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات المشتركة تهدف إلى تبادل الخبرة وتشجيع العمل ودعم أواصر الصداقة بين جيشي البلدين.