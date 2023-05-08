المشدد 10 سنوات لعاطل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره بالهيروين في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28827 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3671 لسنة 2022، أن المتهم "حامد س س"، 40 سنة، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "مسدس"، وأحرز ذخائر عدد (6 طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أن المتهم مارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، فتم استصدار إذنا من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا له هاتفه مصدر وأبلغه بوجود المتهم بمسكنه فتوجه له، وحينها أنصت دوى أصوات صغير من أحد الأشخاص لتحذيرها فأبصره يعدوا مسرعا من مسكنه صوب الزراعات وحوزته الحقيبة سوداء, فضبطه والحقيبة، وعثر بها على سلاح ناري "طبنجه حلوان" سوداء اللون، وبخزينتها عدد 6 ستة طلقات، وكذا 4 أربعة قطعة حجرية كبيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر، وكذا كيس بداخله 18 لفافة تحوى ذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن تجارته الأئمة والمبلغ المالي من متحصلات بيع سابقة من تلك التجارة والهاتف لتسهيل عملية التواصل بعملاءه.