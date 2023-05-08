اليوم السابع
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المساحة 1200 متر.. إنشاء سوق حضارى بقرية الديسمى فى الجيزة ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 08 مايو 2023 11:45 ص
المساحة 1200 متر.. إنشاء سوق حضارى بقرية الديسمى فى الجيزة ضمن "حياة كريمة" المشروع العمراني الجديد بقرية الديسمي
كتبت – مرام محمد

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حظيت قرية الديسمي بمحافظة الجيزة بنصيب كبير فى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، فبعد أن تسببت السيول التى تعرضت لها عام 2020 فى غرق أجزاء كبيرة منها، وصلت يد التنمية والتطوير إليها بمجتمع عمرانى متكامل يضم وحدات سكنية حضارية مجهزة ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوق حضارى وموقف سرفيس ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحى وحظائر لتربية المواشي.

وتنفذ المبادرة ضمن أعمال المشروع سوق حضاري متكامل على مساحة 1200م2 وبتكلفة 5 ملايين جنيه، يضم مبنى إداريا و18 محل كمرحلة أولى، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 70%، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي التي تم تنفيذها بطاقة 200م3 الى جانب خزان ري بسعة 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3 لخدمة المشروع.

الجدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" استهدفت خلال أعمال المرحلة الأولى بمحافظة الجيزة، تطوير البنية التحتية في القرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وذلك بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية بما تشمله من (صرف صحي ومياه شرب وغاز وكهرباء واتصالات) ومشروعات خدمية تشمل (التعليم، والصحة، ومراكز الشباب، والمجمعات الخدمية والزراعية، وترميم المساكن، والبريد، والإسعاف، وأقسام الشرطة) وغيرها.


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