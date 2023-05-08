وكان فرع الاتحاد العام للعمل في "رون" و"ليون" قد دعا إلى تنظيم مسيرة، لإحياء ذكرى 8 مايو، تكريما للمقاومة الفرنسية، بالقرب من المكان الذي سيذهب إليه الرئيس ماكرون في مقاطعة (مونلوك)، إلا أن مديرية أمن "أوفرن-رون ألب"، في جنوب شرقي فرنسا، قد قررت حظر التظاهرات والمسيرات في المنطقة القريبة من السجن، حيث من المنتظر أن يتوجه إليه الرئيس الفرنسي، بعد الاحتفالات الصباحية في باريس، وفرضت طوقا أمنيا واسعا في محيط السجن.

وبقرار المحكمة لم يعد في الإمكان إقامة هذه التجمعات في محيط سجن "مونلوك"، والذي يرمز لعدد كبير من الشخصيات التي تم اعتقالها هناك خلال الحرب العالمية الثانية.

وتحيي فرنسا، اليوم، الذكرى الـ 78 ليوم النصر في أوروبا "8 مايو 1945"، وهذا العام يقام احتفالين، الأول في باريس، حيث تبدأ الاحتفالات بوصول الرئيس الفرنسي إلى جادة الشانزليزيه، ويضع إكليلا من الزهور على تمثال الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة شارل ديجول، ثم يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر.