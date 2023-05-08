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الكويت: إقلاع الطائرة الخامسة من الجسر الجوى الكويتى لإغاثة السودان

الإثنين، 08 مايو 2023 12:48 م
الكويت: إقلاع الطائرة الخامسة من الجسر الجوى الكويتى لإغاثة السودان جهود الإجلاء - أرشيفية
إيمان حنا

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الاثنين، إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد الخامسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الطبية، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد، إن هذه المساعدات تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لمساندة السودان الشقيق وتقديم الدعم الكامل لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا.

وأكد الزيد أن دولة الكويت ستواصل رحلاتها الإغاثية إلى السودان عبر الجسر الجوي الإنساني، لافتا إلى أنها ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدها السودان خصوصا ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.

وأضاف أن تقديم تلك المساعدات يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الدعم الكويتي الإنساني سيمتد لتقديم يد العون إلى كل الدول المتضررة حول العالم انطلاقا من الدور الإنساني الكويتي.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوع الماضي بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية بالسرعة الممكنة .

 

 


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