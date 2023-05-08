القوى العاملة بالغربية: استخراج كعب العمل مميكن حفاظاً على دقة البيانات

الغربية مصطفى عادل

قال أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية أن عملية استخراج كعب العمل من مكاتب العمل تحولت من النظام الورقى إلى النظام المميكن على مستوى مكاتب العمل بالمحافظة.

وأشار لـ اليوم السابع أن الهدف من هذا التحول حفاظاً على دقة البيانات الخاصة بطالب الخدمة حتى لا يلجأ للكشط أو التصحيح كما كان يحدث فى النظام الورقى وأيضا لعدم تزوير البيانات.

وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق المنظومة الجيومكانيه والتى ستسهل على طالب الخدمة تسجيل بياناته كاملة وتقديم طلبات للحصول على كعب العمل من المنزل مما يوفر الوقت والجهد.