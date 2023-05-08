القبض على سائق وراء وفاة سيدة فى منطقة الظاهر

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال المباحث من القبض على ضبط سائق، لاصطدامه بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها بمنطقة الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من إصطدام سيارة مجهولة بـ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال عبورها الطريق بدائرة القسم ، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، حال إستقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.