وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أن قوات المخابرات الوطنية ضبطت سترات ناسفة وعربة توك توك كانت الشبكة تنوي إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت في تفكيك الشبكة الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية الصومالية نجحت في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها مليشيات "الخوارج" في العاصمة مقديشيو.